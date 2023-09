Traditionsverein zu Gast im Saarland „Das ist schon irgendwie noch mein Verein“ – die SVE und Thore Jacobsen treffen auf den großen HSV

Bettwäsche vom Hamburger Sportverein und ein von Papa selbst gemachtes HSV-Wappen an der Dachschräge im Kinderzimmer – so sah es früher bei Thore Jacobsen zu Hause aus. „Das ist schon irgendwie noch mein Verein. Es war komisch, als der HSV nach der vergangenen Saison in der Relegation gescheitert ist. Auf der einen Seite war es schade, dass die Hamburger den Aufstieg in die Bundesliga nicht geschafft haben, aber auf der anderen Seite habe ich mich riesig gefreut, dass ich gegen den Hamburger SV spielen darf“, sagt Thore Jacobsen.