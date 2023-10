Nach fünf Spielen ohne Niederlage „Eine richtige Länderspielpause gibt es für uns nicht“— Woran die SVE jetzt arbeitet

SVE-Trainer Horst Steffen gefiel nicht alles, was seine Spieler gerade im Spielaufbau aus der Defensive beim Auswärtsauftritt in Kiel zeigten. An diesen Situatonen wird in der Länderspielpause beim Zweitligisten gearbeitet.

Foto: IMAGO/KBS-Picture/IMAGO/KBS-Picture Kalle Meincke