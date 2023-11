Nach Heimspiel gegen Paderborn Großer Umbau an Kaiserlinde geht weiter – das plant die SV Elversberg

Der Umbau der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg geht weiter. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, wird das Heimspiel an diesem Samstag, 25. November, um 13 Uhr gegen den SC Paderborn letztmals unter den aktuellen Bedingungen stattfinden. In der kommenden Woche wird die Stahlrohr-Konstruktion der Nordtribüne gegenüber der aktuellen Haupttribüne abgebaut. Die beiden folgenden Heimspiele am 10. Dezember gegen den 1. FC Nürnberg und am 20. Januar gegen Hannover 96 werden ohne Nordtribüne stattfinden.