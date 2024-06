2. Liga Transferticker zur SV Elversberg: SVE verpflichtet Abwehrtalent von Eintracht Frankfurt

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat kurz vor dem Start in die Saisonvorbereitung einen Neuzugang für die Defensive vorgestellt. Rechtsverteidiger Elias Baum wechselt auf Leihbasis für ein Jahr vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt zur SVE und schließt damit die dort bisher bestehende Kaderlücke. Dies teilte der Verein am Donnerstagnachmittag, 20. Juni, mit. Der 18-Jährige war in der vergangenen Saison vorwiegend in der Reserve der Hessen in der Regionalliga zum Einsatz gekommen und absolvierte dort insgesamt 26 Spiele. Zudem erhielt er in vier Bundesliga- und zwei Conference-League-Spielen Einsatzzeiten bei den Profis der Eintracht.