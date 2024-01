SV Elversberg Gute Nachrichten bei schlechtem Wetter – und Urlaubsverlängerung für zwei Spieler

Dauerregen und ein aufgeweichter Trainingsplatz in St. Ingbert – das waren die relativ bescheidenen Bedingungen, bei denen die SV Elversberg an diesem Dienstag in die erste Winter-Vorbereitung als Fußball-Zweitligist gestartet ist. Dementsprechend locker startete Trainer Horst Steffen mit seinen Spielern in die erste Einheit. Nach einem ausgiebigen Aufwärmen gab es eine Reihe von Passübungen und eine längere Spielform unter taktischen Gesichtspunkten.