Tränen der Enttäuschung Warum ein SVE-Spieler nach der Niederlage beim KSC ganz unglücklich war

Bitter enttäuscht und mit Tränen in den Augen verließ Elias Baum am Freitagabend den Rasen des Wildpark-Stadions und ging sofort in die Kabine. An ein Interview mit dem 18-Jährigen war nicht zu denken. Baum unterliefen die beiden entscheidenden Fehler, die letztlich zur 2:3-Niederlage der SV Elversberg beim Karlsruher SC führten.