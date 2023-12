2. Fußball-Bundesliga Nach langen Wochen auf der Bank – Thore Jacobsens Rückkehr im falschen Moment

Ein Schuss aus 22 Metern, bei dem Thore Jacobsen den Ball über den Spann rutschen lässt. Der Ball dreht sich nach außen weg und schlägt in der Nähe des Berliner Torwinkels ein (15. Minute). Das Tor zum 1:1 für den Fußball-Zweitligisten SV Elversberg gegen Hertha BSC am vergangenen Sonntag im Berliner Olympiastadion war vielleicht das schönste Tor der SVE in dieser Saison. Allerdings war es am Ende auch eines der unbedeutendsten. Die Saarländer verloren mit 1:5.