Fußball Ein bisschen Endspiel-Charakter

Ist es „nur“ ein richtungweisendes Spiel oder doch eine Partie mit Endspiel-Charakter? An diesem Samstag (13 Uhr/Sky) ist die SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga zu Gast beim FC Hansa Rostock. Nach drei Niederlagen und einem Unentschieden ist die SVE auf den zehnten Platz abgerutscht. Der Abstand auf den ersten sicheren Abstiegsplatz beträgt acht Punkte. Und genau auf diesem 17. Platz liegt Rostock zurzeit. Bei einem Elversberger Sieg würde der Abstand auf elf Punkte anwachsen, bei einer Niederlage wären es noch fünf. Zudem ist in einer Woche der ebenfalls abstiegsbedrohte 1. FC Kaiserslautern zu Gast in Elversberg.