Gegen Fortuna Sittard SVE beendet Trainingslager mit Niederlage – und testet neue Spieler

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat sein drittes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison verloren. Am Freitag verlor die SVE zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers im niederländischen Mierlo gegen den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard mit 0:1. Die SVE fand besser in die Partie und hatte durch einen Pfostentreffer von Paul Stock (2.) und Freistöße von Stock (12.) und Jannik Reichelt (39.) die besseren Torchancen. Sekunden vor der Halbzeit ging Sittard durch Kristoffer Peterson mit 1:0 in Führung.