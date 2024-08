2. Fußball-Bundesliga So verlief das irre 2:2 der SV Elversberg gegen den 1. FC Köln

Was für ein irres Zweitliga-Spiel am Samstag zwischen der SV Elversberg und dem Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. An einen Endstand von 2:2 hätte zur Pause wohl keiner der 9502 Zuschauer in der ausverkauften Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde gedacht. Bei der SVE lief in der ersten Halbzeit überhaupt nichts zusammen. Die Kölner schossen in den ersten 45 Minuten 15 Mal auf das Elversberger Tor, trafen aber nur einmal in der 22. Minute.