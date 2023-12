Beste Kalenderjahr in 116-jähriger Vereinsgeschichte Letztes Spiel eines historischen Jahres: SVE muss beim Karlsruher SC ran

Noch ein Spiel, dann ist das bislang beste Kalenderjahr in der 116-jährigen Vereinsgeschichte der Sportvereinigung Elversberg Geschichte. An diesem Sonntag ist die SVE um 13.30 Uhr im umgebauten Wildparkstadion beim Karlsruher SC zu Gast. Trainer Horst Steffen sieht die Zeit noch nicht gekommen, um auf das Jahr zurückzublicken. „Das mache ich vielleicht nach Weihnachten im Urlaub. Jetzt haben wir noch ein ganze schweres Spiel vor uns – gegen einen Gegner, der genau so viel laufen kann, wie wir“, sagt Steffen.