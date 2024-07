Fußball-Zweitligist SV Elversberg Warum bei der SV Elversberg noch viel Luft nach oben ist

Die Saisoneröffnungs-Party der SV Elversberg hätte am Samstag zu einem vollen Erfolg werden können – wären da nicht die 90 Minuten auf dem Rasen gewesen. „Wenn wir den Ball nicht von A nach B spielen können, kommt das dabei heraus, was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben“, sagte SVE-Trainer Horst Steffen. Vor 2300 Zuschauern spielten die Elversberger im letzten Test vor dem Zweitliga-Saisonstart gegen Drittligist Viktoria Köln nur 1:1.