Fußball Dieser Spieler beeindruckte im ersten Testspiel der SV Elversberg

Der Auftakt in die Testspiel-Serie vor der zweiten Saison in der 2. Bundesliga ist der SV Elversberg gelungen. Am gestrigen Sonntag gewann die Mannschaft von Trainer Horst Steffen in Osburg bei Trier gegen Regionalliga-Aufsteiger SV Eintracht Trier mit 3:1. „Das war sehr ordentlich. Ich habe gute Eindrücke gewonnen“, sagte Steffen.