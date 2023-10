SV Elversberg gegen Braunschweig SVE-Macher Holzer vor dem Duell mit der alten Liebe

Die SV Elversberg empfängt an diesem Freitag, 18.30 Uhr, in der 2. Fußball-Bundesliga Eintracht Braunschweig. Auf den ersten Blick ist es nicht unbedingt das Kracherspiel schlechthin, wenn der Tabellenletzte zu Gast beim Tabellen-Elften ist. Zwei Fakten sprechen dennoch für eine besondere Partie. Zum einen hat die SVE bereits 8000 Karten für das Spiel verkauft, zum anderen ist es für den Aufsichtsratsvorsitzenden der SVE, Frank Holzer, so etwas wie das Spiel des Jahres.