Fußball : SVE schont angeschlagene Spieler gegen Besseringen

Elversberg Die SV Elversberg muss als Tabellenführer der 3. Fußball-Liga an diesem Dienstag in der fünften Runde des Saarlandpokals ran. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen ist um 19 Uhr zu Gast beim fünf Klassen tiefer spielenden West-Landesligisten FC Besseringen.

„Wir werden das Spiel genau so ernstnehmen wie alle anderen Saarlandpokal-Spiele in der Vergangenheit auch. Die angeschlagenen Spieler werden aber eine Pause bekommen“, sagt Steffen. Angeschlagen ist Mittelfeldspieler Thore Jacobsen, der nach einem Zusammenprall beim 3:0-Heimsieg am Samstag gegen den MSV Duisburg über Sehprobleme klagte. Offensivspieler Manuel Feil zog sich in dem Spiel eine Kapselverletzung zu. Trainer des FC Besseringen ist Hassan Srour, der in der Saison 2013/2014 für die SVE II in der Oberliga spielte.