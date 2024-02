Fußball Ein neuer Spieler für die SV Elversberg

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat das Problem in der Innenverteidigung gelöst und erwartet an diesem Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern ein Rekord-Heimspiel. Am Donnerstag, dem letzten Tag der Transferperiode, verpflichtete die SVE den 28-jährigen Franzosen Florian Le Joncour. Der 1,93 Meter große Abwehrspieler kommt vom belgischen Erstligisten RWD Molenbeek und hat in Elversberg einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben. Er soll die in nur vier Tagen entstandene Lücke in der SVE-Innenverteidigung schließen.