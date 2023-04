3. Liga Nach frühem Schock – SV Elversberg gewinnt gegen Viktoria Köln

Jetzt kochte die Kaiserlinde und die SVE-Fans verwandelten die Ursapharm-Arena in einen Hexenkessel. Die Köllner warfen alles nach vorne und die SVE schaltete wie gewohnt schnell um. Rochelt lief in der 72. Minute alleine auf das Viktoria-Tor zu, scheiterte aber an Schlussmann Rauhut. Auf der anderen Seite schoss Luca Marseiler nur knapp am SVE-Tor vorbei. Es ging hin und her und in der letzten Minute der Nachspielzeit kamen die Köllner zum Anschlusstreffer. Seokju Hang traf aus der Drehung zum 3:2. Doch Sekunden später jubelte nur noch die SVE, die nun zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. Am Samstag, 15. April, 14 Uhr ist die SVE zu Gast beim VfL Osnabrück