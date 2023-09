2. Fußball-Bundesliga Bleibt Wehen wieder der SVE-Angstgegner?

So verrückt es sich auch anhört, die SV Elversberg hat auch in der 2. Fußball-Bundesliga einen massiven Angstgegner. So gut wie alle SVE-Gegner in dieser Saison sind neu – das gilt aber nicht für den SV Wehen Wiesbaden. 20 Mal trafen die beiden Vereine in der Regionalliga und in der 3. Liga bereits aufeinander. An diesem Samstag, 13 Uhr, gibt es in Wiesbaden die 21. Auflage des Duells. Die Elversberger konnten bislang nur zwei Spiele gewinnen (13 Niederlagen, drei Unentschieden). Auch in der vergangenen, dominanten Meister-Saison in Liga drei holte die SVE aus zwei Spielen nur einen Punkt gegen die Hessen.