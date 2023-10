2. Bundesliga „Es wird eines der schwersten Spiele, die wir bislang hatten“ – SVE zu Gast beim 1. FC Magdeburg

Wenn die Sportvereinigung Elversberg an diesem Sonntag, 13.30 Uhr, in der 2. Fußball-Bundesliga zu Gast beim 1. FC Magdeburg ist, ist Horst Steffen auf den Tag genau seit fünf Jahren Trainer in Elversberg. Damals übernahm er die Mannschaft im Mittelfeld der Regionalliga Südwest. Was hätte der heute 54-Jährige geantwortet, wenn ihm damals jemand gesagt hätte, dass er und die SV Elversberg fünf Jahre später auf dem siebten Tabellenplatz der 2. Bundesliga stehen? Steffen muss lachen. „Das wäre natürlich eine verrückte Prognose gewesen. Aber wir sind alle damals angetreten, um unser Bestes in unserem Beruf zu geben. Wir haben uns das alles verdient.“ Damit meint er nicht nur sich selber und die Mannschaft. „Unser Aufsichtsrat und das Präsidium haben sehr viel Ahnung von Fußball. Wir haben mit Ole Book einen außergewöhnlichen Sportvorstand, der für viele Transfers verantwortlich ist. Es ist das Gesamtpaket, das ich so noch in keinem anderen Club erlebt habe.“