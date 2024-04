Fußball SVE vor Duell der formschwachen Teams

„Do komme se“, rufen die Fans am Freitagnachmittag, als die Spieler des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg den Trainingsplatz im Mühlwald-Stadion in St. Ingbert betreten. 110 SVE-Anhänger haben sich zum Abschlusstraining getroffen, um ihrem Team die volle Unterstützung zuzusichern, bevor es an diesem Samstag, 13 Uhr, zu Hause an der Kaiserlinde gegen den 1. FC Magdeburg geht.