2. Fußball-Bundesliga Vieles spricht für ein Offensiv-Spektakel

An diesem Sonntag dürfte es ab 13.30 Uhr auf dem Rasen im Volksparkstadion im Hamburg spektakulär werden. So viel steht ein Tag vor dem Spiel der SV Elversberg beim HSV definitiv fest. Ein Fußball-Spektakel in der 2. Bundesliga mit vielen Tore ist fast so gut wie sicher. „Uns erwartet in Hamburg Vollgas-Fußball, und es wird ein sehr leidenschaftliches Spiel werden“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen.