Elversberg Abwehrspieler Correia verlängert um ein Jahr

Elversberg · Routiner Marcel Correia (33) wird auch in der kommenden Saison für die SV Elversberg spielen. Aufgrund der Anzahl an Einsätzen in der aktuellen Spielzeit hat sich der am Saisonende auslaufende Vertrag des Abwehrspielers beim Tabellenführer der 3. Fußball-Liga automatisch um ein Jahr bis zum Sommer 2024 verlängert.

12.04.2023, 14:57 Uhr

Marcel Correia (ganz rechts) bleibt der SV Elversberg treu. Foto: Uwe Anspach/dpa/Uwe Anspach

Von Heiko Lehmann