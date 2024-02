2. Fußball-Liga Neuer Trainingsplatz und neuer Innenverteidiger sollen’s für die SVE gegen den FCK richten

Auch bei den Innenverteidigern hatte in SVE in der vergangenen Woche Pech. Zuerst wechselte Nico Antonitsch zu Hapoel Petha Tikva nach Israel, dann verletzte sich Kevin Conrad am Innenband im Knie, und Frederik Jäkel sah bei der 1:2-Niederlage in Rostock die Rote Karte. In diesem Spiel verletzte sich Jäkel zudem am Meniskus. Am Donnerstag konnte der 22-Jährige aber schon wieder mit dem Lauftraining beginnen. Da er nur ein Spiel gesperrt wurde, könnte er in der kommenden Woche bei Fortuna Düsseldorf wieder mit von der Partie sein.