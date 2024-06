Symbol der Heimat verewigt „Ein Stück Heimat auf der Brust“ – SV Elversberg stellt neue Trikots 2024/2025 vor (Fotos)

Info

Die Trikots für die neue Zweitliga-Saison sind laut Angaben des Vereins ab sofort im neuen Online-Fanshop und ab der kommenden Woche zu den gewohnten Öffnungszeiten auch im SVE-Fanshop gegenüber der Ursapharm-Arena erhältlich.

Die neuen Trikots kosten laut der SVE in den Erwachsenen-Größen 79,90 Euro, das Zweitliga-Badge am Ärmel sei hier bereits eingerechnet. Die Jerseys für „unsere kleinen Fans“ gebe es für 49,90 Euro. „Die Beflockung der Trikots mit Spielername und Rückennummer kostet weiterhin 12 Euro, individuelle Flocks mit eigenem Namen und eigener Nummer kosten 15 Euro“, hieß es.

Die Trikots seien in den gängigen Kindergrößen sowie in allen drei Varianten in den Erwachsenen-Größen S bis 2XL verfügbar – die Heim- und Auswärtstrikots gebe es darüber hinaus erstmals auch standardmäßig in der Größe 3XL.