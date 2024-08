2. Fußball-Bundesliga Martinovic vor Abgang: Im SVE-Angriff wird es zum Saisonstart etwas dünner

Nur einen Tag vor dem Saisonstart des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg gab es am Freitagabend bei den Saarländern die nächste Transfer-Überraschung. Stürmer Dominik Martinovic wird die SVE ziemlich sicher in Richtung Kroatien verlassen. Der Deutsch-Kroate steht nach SZ-Informationen und nach Medienberichten in Kroatien vor einem Wechsel zum kroatischen Erstligisten Slaven Belupo. Zum ersten Saisonspiel der Elversberger an diesem Samstag (13 Uhr) beim 1. FC Magdeburg ist Martinovic schon nicht mehr mitgefahren. Er soll sich schon auf dem Weg nach Kroatien befinden.