Ersten Sieg in der Liga im Visier „Tolle Mannschaft mit einem tollen Trainer“ – Lobeshymnen für die SVE vor dem Heimspiel gegen Darmstadt

Wenn es an diesem Samstag nicht um drei wichtige Punkte in der zweithöchsten deutschen Fußball-Liga gehen würde, könnte man meinen, zwei alte Kumpels treffen sich nach vielen Jahren wieder. Die SV Elversberg empfängt an diesem Samstag, 13 Uhr, den SV Darmstadt 98 das erste Mal seit elf Jahren wieder in einem Ligaspiel.