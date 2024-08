DFB-Pokal „Die Jungs wissen, um was es geht“ – SVE ist in Hildesheim der glasklare Favorit

Jahrelang hoffte die SV Elversberg bei der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals auf einen machbaren Zweitligisten als Gegner. Ein paar Mal gelang den Elversbergern als Regionalligist auch die Sensation und der Einzug in Runde zwei. In dieser Saison ist alles anders. Die SV Elversberg ist zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte selbst der machbare Zweitligist. Durch den Klassenerhalt in der vergangenen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga war die SVE bei der Auslosung für die erste Runde des DFB-Pokals erstmals in Topf eins, in dem die besten 32 Mannschaften Deutschlands si nd.