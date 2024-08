Nach Unentschieden zum Auftakt „Haben alles, was eine Spitzenmannschaft braucht“ – SVE geht mit größtem Respekt ins Duell mit Köln

Fußball-Zweitligist SV Elversberg macht an diesem Samstag (13 Uhr/Sky) das große Kölner Dreigestirn komplett. Gegen Fortuna Köln hatte die SVE in der Regionalliga gespielt, gegen Viktoria Köln in der vorletzten Saison in der 3. Liga. Jetzt kommt der 1. FC Köln in die ausverkaufte Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Horst Steffen, der Trainer der SVE, hat größten Respekt vor dem Absteiger aus der Bundesliga. „Die Kölner sind in dieser Saison für mich der Topfavorit. Die kommen mit einer unglaublichen Wucht“, sagt der 55-Jährige.