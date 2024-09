2. Fußball-Bundesliga „Deutlich mehr drin gewesen“ – so ließ die SVE zwei Punkte in Fürth liegen

Die SV Elversberg hat einen großen Sprung in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen kam am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth nur zu einem 0:0 Dabei waren die Saarländer stärker, hatten deutlich mehr Torchancen und verschossen sogar noch einen Foulelfmeter. „Ja, heute wäre deutlich mehr drin gewesen. In manchen Situationen fehlt uns noch die Ruhe. Wir spielen oft zu schnell“, sagte Steffen.