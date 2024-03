Dreierpacker gegen Fürth Spätzünder Paul Stock startet endgültig bei der SVE durch

In der Verbandsliga haben ihm seine Vereine FSV Offenbach und FV Dudenhofen ans Herz gelegt, in eine höhere Liga zu wechseln. Beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger wurde auch schnell klar, dass er Talent hat für viel mehr. Im vergangenen Sommer wechselte Paul Stock mit 26 Jahren aus der Regionalliga Südwest zur SV Elversberg in die 2. Fußball-Bundesliga. Und als wäre es das Normalste der Welt, macht der mittlerweile 27-Jährige genau so weiter wie in den Amateurligen.