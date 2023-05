Wirbel um Twitter-Video Song bei Aufstiegsfeier sorgt für Diskussionen im Netz – SVE äußert sich

Der Aufstieg der SV Elversberg in die 2. Bundesliga brachte Fußball-Saarland jüngst bundesweit in die Schlagzeilen. Die Feier im Stadion an der Kaiserlinde hat im Internet Tage später für Diskussionen auf Twitter gesorgt, wie das Musikmagazin Rolling Stone berichtet. Beim Kurznachrichtendienst teilten demnach verschiedene Nutzer ein Video, in dem SVE-Spieler zu einem Song der Band „Böhse Onkelz“ den Aufstieg feiern.