2. Fußball-Bundesliga So hart verlief Robin Fellhauers Weg zum Kapitän – und darum ist er bei der SV Elversberg geblieben

Nach harten 90 Minuten in Karlsruhe und einer anstrengenden Trainingseinheit am Dienstag auf dem Trainingsgelände in St. Ingbert taucht Robin Fellhauer, der neue Kapitän des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg, erst einmal ab. Regeneration in der Eistonne bei zehn Grad Wassertemperatur war am Dienstagnachmittag angesagt.