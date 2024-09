2. Fußball-Bundesliga So stürmte die SV Elversberg das Berliner Olympiastadion

War es die eiskalte Chancenverwertung? Die großzügigen Berliner Geschenke? Oder eine der stärksten Defensivleistungen der Saison? Bei der Suche nach plausiblen Gründen für den 4:1-Sieg des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg am Sonntag bei Hertha BSC gibt es mehrere Ansätze. Klar ist aber, ein Überraschungssieg war es im Olympiastadion auf keinen Fall. Dass es am Ende so deutlich wurde, ist vielleicht überraschend, aber daran sind die Berliner selber Schuld.