Viele auslaufende Verträge Personalplanung in vollem Gange – so baut die SVE den Kader für die kommende Saison

Als Kevin Conrad am vergangenen Samstag zum ersten Mal in diesem Jahr das Trikot des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg anziehen durfte, und für Robin Fellhauer eingewechselt wurde, war das Spiel an der Kaiserlinde längst gelaufen. Holstein Kiel führte bei Conrads Einwechslung in der 69. Minute bereits mit 2:0 und dabei blieb es.