Vorbereitung auf die neue Saison SV Elversberg siegt im ersten Testspiel gegen Eintracht Trier

Es war ein Spiel auf ein Tor in den ersten 45 Minuten. Die SVE vergab durch Paul Stock (8.) Schnellbacher (14.) noch weitere klare Torchancen. Wenn die Trierer einmal mit mehreren Spielern in der Elversberger Hälfte vertreten waren, ging der Schuss meistens nach hinten los. Die Elversberger zeigten im ersten Test auch das schnelle Umschaltspiel, für das sie in der vergangenen Saison in der 2. Liga bekannt wurden. Innenverteidiger Florian Lejoncour schickte Jannik Rochelt mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte. Rochelt spielte noch zwei Trierer aus und traf dann aus zehn Metern ins lange Eck zum 2:0 für die SVE. Vor 1216 Zuschauern begann in der Halbzeitpause das große Wechseln. Horst Steffen und Triers Trainer Thomas Klasen wechselten fast die kompletten Mannschaften aus. Klasen war übrigens in den Jahren 2009 und 2010 Regionalliga-Spieler der SV Elversberg. Klasen durfte am Sonntag in der zweiten Halbzeit zum ersten Mal jubeln. In der 66. Minute erzielte Sven König per Foulelfmeter den 2:1-Anschlusstreffer für die Moselaner. Die Trierer wurden besser und die Elversberger waren nicht mehr so dominant. Daran konnten auch die drei Neuzugänge Frederik Schmahl, Mohammand Mahmoud und Filimon Gerezgiher zunächst nichts ändern.