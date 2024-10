Top-Spiel gegen die Roten Teufel Muhammed Damar sichert Elversberg den Derby-Sieg gegen Kaiserslautern

In der 25. Minute trat die SVE zum ersten Mal positiv in Erscheinung. Nach einer Flanke von Maurice Neubauer kam Asllani acht Meter vor dem FCK-Tor an den Ball, traf aus spitzem Winkel aber den Ball nicht richtig und die Kugel ging am Tor vorbei. Es war ein kleines, offensives Strohfeuer bei ansonsten viel zu vielen Fehlpässen in der Lauterer Hälfte. Die Pfälzer hatten deutlich mehr vom Spiel und viel mehr gefährliche Aktionen, schafften es vor der Pause aber nicht, das Elversberger Tor zu treffen. Das gute an schwachen Halbzeiten der SVE: Trainer Horst Steffen schaffte es in der Pause bislang fast immer den Schaltern bei seinen Jungs um zu legen, so dass in der zweiten Halbzeit ein ganz anderer Wind wehte.