Das Warten auf den ersten Sieg hat ein Ende Das entscheidende Sieg-Tor der SV Elversberg wurde vorher per WhatsApp abgesprochen

Fünf Spieltage musste die SV Elversberg warten – nun war es so weit. Am Sonntag haben die Saarländer ihr erstes Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Vor 14 478 Zuschauern an der Bremer Brücke in Osnabrück siegte die Mannschaft von Trainer Horst Steffen denkbar knapp mit 1:0. „Das war heute ein mittelmäßiges Spiel von uns, aber wir haben gewonnen. An den ersten drei Spieltagen haben wir richtig gut gespielt und nicht gewonnen. Es ist wichtig, dass wir mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen können“, sagte Trainer Horst Steffen.