Wahnsinn ist perfekt SV Elversberg siegt sensationell vor 61 110 Zuschauern auf Schalke

Den Gelsenkirchenern fiel in der Vorwärtsbewegung herzlich wenig ein und in der Abwehr wurden die Knappen ein ums andere Mal mit normalen Doppelpässen komplett ausgespielt. Und in der 21. Minute stand es plötzlich 2:0. 59 610 Schalker waren wieder mucksmäuschen still und 1500 Elversberg hüpften wie die Einwohner eines kleinen gallischen Dorfes in der riesigen Arena herum. Ausgelöst hatte die Hüpferei Jannik Rochelt. Der SVE-Linksaußen hatte am Strafraum-Eck scheinbar keine Lust mehr auf kleine und schnelle Kombinationen. Der 24-Jährige schlänzte den Ball an den langen Innenpfosten und von dort prallte die Kugel ins Tor – 0:2. In der 28. Minute versuchte es auch Stock mit einem Schlänzer aus 16 Metern und übersah dabei die völlig freistehenden Maurice Neubauer und Luca Schnellbacher. Stocks Schuss ging in die Arme von Heekeren.