Fußball Die Seitenwechslerin hat alle Hände voll zu tun

Eigentlich sieht man Selina Wagner nur mit dem Telefon am Ohr. Ständig ist irgendwas zu regeln und ständig ruft jemand an. „So, jetzt habe ich Zeit. Jetzt können wir reden“, sagt Selina Wagner am Dienstagabend kurz nach 20.30 Uhr im Mannschaftshotel des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg im spanischen Mijas, wo die SVE gerade ihr Trainingslager absolviert. Es dauert aber noch keine fünf Minuten, bis ein Hotelangestellter vorbei kommt und fragt, ob die Teammanagerin der SV Elversberg kurz Zeit hätte, um ein paar Dinge für den nächsten Morgen zu klären.