Härtestest vor Rückrundenstart bestanden „Über die 90 Minuten sehr gut gemacht“ – Elversberger setzen Ausrufezeichen gegen die Roten Bullen

Härtetest bestanden: Die SV Elversberg hat das zweite Testspiel im Trainingslager in Spanien und gleichzeitig die Generalprobe für den Zweitliga-Rückrundenauftakt am kommenden Samstag gegen Hannover 96 (13 Uhr) erfolgreich absolviert. Am vergangenen Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Horst Steffen im Marbella Football-Center mit 3:2 gegen den Champions League-Teilnehmer und 17-fachen österreichischen Meister RB Salzburg.