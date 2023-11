2. Fußball-Bundesliga SVE setzt ihren Lauf im Test gegen Metz fort

In der 33. Minute scheiterte Martinovic mit einem Schuss aus sechs Metern an Oukidja. Ein Schlenzer von Manuel Feil aus 16 Metern ging in der 41. Minute nur Zentimeter am Metzer Torwinkel vorbei. „Es hat sich wieder gut angefühlt, über die 90 Minuten zu spielen. Wir haben in der Defensive gut gestanden“, sagte SVE-Kapitän Kevin Conrad, der in den vergangenen Wochen in der Innenverteidigung nicht an den Stammspielern Carlo Sickinger und Frederik Jäkel vorbei kam. „Wir sind in der 2. Bundesliga, da geht es nur um die Mannschaft“, ergänzte Conrad.