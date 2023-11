60 000 Zuschauer erwartet SV Elversberg trifft auf Schalke 04 – SVE-Trainer Steffen hat Schalke schon einmal geärgert

Die SV Elversberg spielt an diesem Freitagabend um 18.30 Uhr in der 2. Fußball-Bundesliga vor mehr als 60 000 Zuschauern beim FC Schalke 04. Diesen Satz kann man sich als saarländischer Fußballfan sprichwörtlich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen – auch wenn schon mehr als ein Drittel der Saisonspiele in der 2. Bundesliga absolviert sind.