1:3 beim SC Paderborn SVE vergibt den ersten Matchball

Vor 12 004 Zuschauern in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn musste der 55-Jährige erneut auf den erkälteten Topstürmer und Kapitän Luca Schnellbacher verzichten. Zudem fehlte im defensiven Mittelfeld Thore Jacobsen (Verletzung am Sprunggelenk). Trotz der Ausfälle war die SVE in einer weitestgehend emotionslosen ersten Halbzeit gut im Spiel und hätte in der 26. Minute in Führung gehen müssen. Schnellbacher-Ersatz Dominik Martinovic passte wunderbar auf Manuel Feil, der alleine auf das Tor zulief, aber an den Pfosten schoss.