Klassenverbleib winkt an diesem Wochenende SV Elversberg bastelt am Kader für die kommende Saison – was wird aus den Leihspielern?

Hätte die SV Elversberg den Durchmarsch von der 3. Fußball-Liga in die 2. Bundesliga ohne Nick Woltemade von Werder Bremen geschafft? Den Klassenverbleib in der 2. Liga wird die SVE sehr wahrscheinlich an diesem Wochenende eintüten. Wäre das auch ohne Paul Wanner (Bayern München), Frederik Jäkel (RB Leipzig), Hugo Vandermersch (SM Caen) und Wahid Faghir (VfB Stuttgart) gelungen? Alle fünf Akteure sind Leihspieler.