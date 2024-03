Noch mehr Ausfälle SV Elversberg wird gegen Kiel wohl mit Not-Aufgebot bestehen müssen

Hut ab vor dieser SV Elversberg: Was die Mannschaft von Trainer Horst Steffen in diesen Tagen und Wochen in der 2. Fußball-Bundesliga leistet, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. In Topbesetzung kann die SVE gegen jeden Gegner der Liga gewinnen – und dann wäre auch ein 4:1-Sieg bei der Spvgg Greuther Fürth, die immer noch Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen in die Bundesliga hat, kein außergewöhnliches Ergebnis. In der aktuellen Situation der SVE ist der Erfolg von Sonntag aber nochmal deutlich bemerkenswerter.