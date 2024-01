Eines der größten deutschen Fußball-Talente Wie sich die junge Bayern-Leihgabe Wanner bei der SV Elversberg entwickelt

Elversberg · Der Leihspieler der SV Elversberg wurde in der Winterpause 18 Jahre alt. An das Spielsystem gewöhnt er sich immer besser. Was Paul Wanner im Saarland besonders genießt.

18.01.2024 , 07:28 Uhr

Kein gewöhnlicher 18-Jähriger. Nachwuchs-Profi Paul Wanner, vom großen FC Bayern München derzeit an Zweitligist SV Elversberg ausgeliehen, hat bei Instagram schon mehr als 183 000 Follower. Hier posiert Wanner beim Trainingslager der SVE vor einem Pool. Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann

Unaufgeregt, selbstbewusst und wortgewandt – Paul Wanner stellte sich im ersten Interview seiner Karriere als Fußball-Profi den Fragen der Saarbrücker Zeitung, als wäre es schon Alltag für ihn, auch wenn öffentliche Auftritte neben dem Platz für ihn als jungen Spieler eine Seltenheit sind. Am 23. Dezember des vergangenen Jahres wurde eines der größten Talente im deutschen Fußball 18 Jahre alt. Was sich mit der Volljährigkeit geändert hat? „Ich darf jetzt allein Auto fahren, sonst hat sich nichts geändert“, sagt Paul Wanner und lacht.