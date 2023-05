Elversberg drückt die Daumen SVE plant Party-Reise nach Mallorca – aber nur, wenn auch der FCS aufsteigt

Nach der großen Aufstiegs-Sause am vergangenen Samstag in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde hatte die SV Elversberg am Tag darauf gleich den nächsten Grund zu feiern. Da der 1. FC Saarbrücken am Sonntag beim MSV Duisburg nur 2:2 spielte, war klar, dass die SVE auch theoretisch nicht mehr eingeholt werden kann und den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga sicher in der Tasche hat.