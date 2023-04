Heimspiel am Montag gegen Viktoria Köln Maurice Neubauer ist eine wichtige Konstante bei der SV Elversberg – doch eine Sache fehlt

Der größte Erfolg in Neubauers Aktiven-Zeit war der Aufstieg mit der SVE in die 3. Liga. Jetzt steht die SVE immer noch mit großem Abstand auf Platz eins, der Aufstieg in die 2. Liga ist zum Greifen nah. „Der Aufstieg in die 3. Liga war sehr hart. Keiner hatte damit gerechnet, dass wir so durchstarten werden. Und jetzt sind wir kurz davor, dass der Traum von der 2. Bundesliga wahr wird. Das ist unglaublich“, sagt der BWL-Student, der noch eine Klausur und die Bachelor-Arbeit braucht, um sein Studium zu beenden: „Es gibt eine Zeit nach dem Fußball, und darauf möchte ich vorbereitet sein.“