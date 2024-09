Ex-FCS-Trainer spielte große Rolle Zweimal aussortiert und jetzt glücklich – wie Neuzugang Maximilian Rohr zur SVE kam

Elversberg · Der Innenverteidiger wechselte in der Sommerpause zur SV Elversberg. Wie seine Chancen auf einen Startelfeinsatz am kommenden Wochenende in Fürth stehen und woran seine Profikarriere fast gescheitert wäre.

10.09.2024 , 19:05 Uhr

Abwehrspieler Maximilian Rohr und Trainer Horst Steffen herzen sich. Rohr ist erst seit diesem Sommer bei der SV Elversberg. Er könnte am kommenden Sonntag seine Startelf-Premiere feiern. Foto: Andreas Schlichter

Von Heiko Lehmann