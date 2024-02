„In Elversberg wird so Fußball gespielt, wie ich auch am liebsten spiele“ Neuzugang Florian Le Joncour beeindruckt bei erstem Spiel für die SV Elversberg

Nach nur drei Trainingseinheiten mit der Mannschaft und einem Schlafdefizit von zehn Stunden spielte Florian Le Joncour am vergangenen Sonntag beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern, als wäre er schon seit Jahren ein Elversberger. Mit seinen 1,93 Metern gewann der neue Innenverteidiger bei seiner Premiere in der 2. Bundesliga so gut wie jedes Kopfballduell und löste enge Situationen um den eigenen Strafraum mit direkten, kurzen Pässen. Beim Spielaufbau rückte der Franzose mit seinem starken linken Fuß immer wieder bis in die Hälfte der Lauterer auf.